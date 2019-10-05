Burak ve 2 sakattan müjde

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Wolverhampton ile oynanan maçta forma giyenler rejenerasyon, diğerleri 5’e 2, dar alanda oyun ve minyatür kalenin ardından yarı sahada çift kale tak- tik maç ile şut çalışması yaptı. Hasta oldukları için Wolverhampton’a karşı kadroda yer almayan Diaby ve N’Koudou ile riske edilmeyen Burak Yılmaz idmanda yer aldı. Güven Yalçın ise tedavisine başlandığı öğrenildi.