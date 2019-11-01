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Burak Yılmaz 11’i istiyor

Sakatlıktan yeni çıkan Kartal’ın milli golcüsü hocası Abdullah Avcı’ya Antalya deplamanında oynamak istediğini iletti. Avcı ise “Olmaz seni riske atamam”dedi. Burak, Denizli spor maçında sahada olacak.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ Kaptanı Burak yılmaz bir an önce yeşil sahalara dönmek için can atıyor. Sakatlıktan yeni kurtulan ve çalışmalara başlayan Burak’ın teknik direktör Abdullah Avcı’ya, Antalyaspor deplasmanında oynamak istediğini ilettiği, tecrübeli hocanın da “Oynar da sakatlanırsan uzun süre bizden ayrı kalırsın. Oysa sen bana lazımsın. Seni riske atamam” dediği öğrenildi. Özel program dahilinde Ümraniye’de çalışan Burak Yılmaz’ın ligdeki Denizlispor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Kartal’ın dünkü antrenmanına sakat Dorukhan ve N’Koudou katılmadı.

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