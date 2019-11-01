Burak Yılmaz Antalyaspor maçının kadrosuna alındı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Milli golcü Burak Yılmaz, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.
İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kafilesi:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.