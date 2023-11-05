Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

"TERBİYESİZLİK YAPANDAN ALIRIM"

Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum.

"HİÇBİR ŞEY UMURUMDA DEĞİL"

Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil.

"FORMAYI TİTREYEREK VERİYORUM"

Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun.

"BAILLY, YAKIŞIKSIZ HAREKET YAPTI"

Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun!

"BEN BUNU KABUL ETMEM"

"Bailly'nin Tayfur Bingöl ile tartışması oldu."

Burak Yılmaz: "Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim."

"BAŞKANIMDAN İSTEĞİM OLACAK"

"Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Her şeyi konuşuyoruz. Bunları duyuyoruz. İzlemiyorum. Etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal geziyorlar. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem küçük bir isteğim olacak. Olmayacaksa yarın teşekkür edeceğim."

"KADRO DIŞI KALDI MI?"

"Eric Bailly'nin kadro dışı bırakılması mı?"

"Bu kötü bir soru. Hala yangına körükle gidiyorsunuz. Hayır. Benim bazı isteklerim olacak. Şimdi buradan çıkınca konuşacağım. Küçük isteklerim olacak. Hayır derse ayrılacağım. Benim kimseden beklentim yok. Ben sabah akşam burada çalışıyorum. Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam, yaptırmam!"

"BİZDE KAOS FALAN YOK"

"Geleyim hakeme. Geçen hafta oldu, bu hafta oldu. Fenerbahçeliler hakemi söylüyor, Trabzonsporlular hakemi söylüyor, Galatasaraylılar hakemi söylüyor. E bize yapılanlar ortada. Nasıl olacak abi, nasıl olacak yani! Keyfine göre 2 hafta maç verme, 2 hafta sonra ver. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu kadar mı kolay! Bu nedir? Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Yabancı hakem diyorlar, biz 'Hayır bizim insanımız' diyoruz."

"Keyfine göre bir maç bizi doğra. Hamına da mamına da! Bize yapılanları görüyorsunuz. Bu nedir abi ya, bu nedir ya! Beşiktaş'ta kaos var, biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok abi. Bu nedir!"