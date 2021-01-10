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Spor

Burak Yılmaz attı, Lille 3 puanı kaptı

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Lille, deplasmanda Nimes'i milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 yendi.

10 Ocak 2021 Pazar 01:01 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 01:01
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Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Lille, deplasmanda Nimes'e konuk oldu.

Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardıç

Maçın kilidini açan isim Milli futbolcumuz Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz, 29. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

İkinci yarıda Lille, oyunu tutmayı başarırken topa daha fazla sahip olmak istedi. 75. dakikada Burak Yılmaz yerini Jonathan David'e bırakırken diğer Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı karşılaşmada oynamadı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Lille sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Lille 39 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Nimes ise 12 puanla son sıradan kurtulamadı.

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