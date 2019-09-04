Burak Yılmaz Başakşehir’i bekliyor
LİGDE sakatlık bunalımı yaşayan Beşiktaş’ta gözler Burak Yılmaz’a çevrildi.
- Star Spor
İyileşme sürecine giren golcü futbolcunun, milli aradan sonra ligde oynanacak Gazişehir Gaziantep deplasmanında riske sokulmayacağı belirtildi. Burak dün görüştüğü Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya “Başakşehir maçında sahadayım” dedi.
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