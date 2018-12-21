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Burak Yılmaz Beşiktaş'a imzayı attı! İşte alacağı ücret

Trabzonspor ile bağları koparan golcü oyuncu Burak Yılmaz, resmen Beşiktaş'ta!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında istediği fakat transferinin gerçekleşmediği Burak Yılmaz'a sonunda kavuştu. Burak Yılmaz, kendisini siyah-beyazlılara bağlayan imzayı resmen attı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'tan kazanacağı para ve sözleşme detayları ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş ile bu sabah 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun siyah-beyazlılardan kuru 5,5 sabit olmak üzere yıllık 2.7 milyon euro net para kazanacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

7: Bu sezon Trabzonspor ile Süper Lig'de 7 karşılaşmada görev alan Burak Yılmaz, 5 gol atabildi.

(Akşam)

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