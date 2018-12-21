Burak Yılmaz Beşiktaş'a imzayı attı! İşte alacağı ücret
Trabzonspor ile bağları koparan golcü oyuncu Burak Yılmaz, resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında istediği fakat transferinin gerçekleşmediği Burak Yılmaz'a sonunda kavuştu. Burak Yılmaz, kendisini siyah-beyazlılara bağlayan imzayı resmen attı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'tan kazanacağı para ve sözleşme detayları ortaya çıktı.
Burak Yılmaz, Beşiktaş ile bu sabah 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun siyah-beyazlılardan kuru 5,5 sabit olmak üzere yıllık 2.7 milyon euro net para kazanacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
7: Bu sezon Trabzonspor ile Süper Lig'de 7 karşılaşmada görev alan Burak Yılmaz, 5 gol atabildi.
(Akşam)
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