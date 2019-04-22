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Burak Yılmaz Beşiktaş'ı sırtlıyor

Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında aldığı 3 puana Burak Yılmaz damgasını vurdu.

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İlk yarıda etkisiz kalan Burak Yılmaz, devre arasında soyunma odasına giderken bir grup taraftarın 'Hırsız Burak' tezahüratlarına bozuldu ve yayıncı kuruluşa yansıyan görüntülerde 'Birazdan görüşürüz' dediği yansıdı.

Beşiktaş'ın golcüsü, bu sözleri söyledikten sonra soyunma odasına giderken kafasına atılan yabancı maddeyle yerde kaldı.

GOLÜ ATTI, 'BEN BURADAYIM' DEDİ!

İkinci yarının ilk 15 dakikasında hücumda istekli görünen Burak Yılmaz, Sivasspor kalesine arka arkaya şutlar göndermeye başladı. 76'da çok net bir gol fırsatı yakalayan Burak, Tolgahan'ı aşamadı.

87. dakikada frikik için topun başına gelen Burak Yılmaz, 28 metreden saatte 90 km hızla adeta füze gönderdi ve fileleri havalandı.

Burak Yılmaz, gol sonrası çok büyük bir sevinç yaşadı ve yedek kulübesine doğru koşarken 'Ben buradayım' anlamına gelen bir işaret yaptı.

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