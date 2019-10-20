Burak Yılmaz, Braga ve Galatasaray maçlarında yok
TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz'ın Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.
Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması sonrası Burak Yılmaz'ın durumu belli oldu
BeIN SPORTS'un haberine göre siyah - beyazlı golcü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.