Burak Yılmaz, Braga ve Galatasaray maçlarında yok TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz'ın Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.