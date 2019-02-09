Burak Yılmaz: Bu formayı tekrar giymem için uğraşan...

Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada golleri atan Burak Yılmaz, karşılaşma sonrasında paylaşımda bulundu.

Burak Yılmaz paylaşımında, Beşiktaş'a dönmesini sağlayan herkese teşekkür ederken, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen tüm herkese teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

11 YIL, 3 AY, 19 GÜN SONRA

Bursaspor maçının 40. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altındaki ikinci döneminde golle tanıştı.

Yaklaşık 12 yıllık aranın ardından yeniden Beşiktaş forması giyen ve geceyi 2 golle tamamlayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 11 yıl 3 ay 19 gün sonra fileleri havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş forması giyerken son golünü eski takımı Trabzonspor'a karşı 20 Ekim 2007 tarihinde deplasmanda kaydetmişti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Burak Yılmaz" diye tezahüratta bulunurken, maç sonu "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı da golcü futbolcu yaptırdı.