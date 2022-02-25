Burak Yılmaz depremi! Fransa'da kıyamet koptu...

Star Gazetesi 25 Şubat 2022 Cuma 23:04 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 23:32

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, sezon başından bu yana sergilediği kötü performansla hayal kırıklığına uğrattı. Fransa basınında sık sık eleştiri konusu olan Burak Yılmaz ile sezon sonu yolların ayrılacağı öne sürüldü. Milli golcü, bu sezon yalnızca 6 gol atabildi.

FRANSA'DA BURAK YILMAZ DEPREMİ

Geçen sene Ligue 1'de şampiyon olan Lille'de golleriyle beğeni toplayan Burak Yılmaz, bu sezon sergilediği kötü performansla Fransa basınında eleştirilerin hedefi oldu. Burak Yılmaz, Ligue 1'de bu sezon en çok net gol pozisyonu kaçıran isimlerden biri oldu.

SEZON SONU YOLLAR AYRILACAK

Bu sezon sonu Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz ile Fransız ekibin sözleşme yenilemesi beklenmiyor. Fransız basınına göre Burak Yılmaz ile sezon sonu yollar ayrılacak.

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

36 yaşındaki milli golcü, Lille formasıyla bu sezon 30 resmi maçta forma şansı buldu. 30 karşılaşmanın 26'sında ilk 11'de yer alan deneyimli oyuncu, yalnızca 6 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.