Burak Yılmaz durdurulamıyor!
Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 12 maçta 11 gole ulaştı. Tecrübeli forvet üst üste 6 maçta da ağları sarsmayı başardı.
Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen Burak Yılmaz, gollerini art arda sıralamaya devam ediyor.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı formayla dün akşam 12. maçına çıkarken gol sayısını 11'e çıkardı. Süper Lig'de ikinci yarının en skorer ismi unvanını elinde bulunduran yıldız oyuncu, son 6 maçında da ağları sarsarak Beşiktaş'ın yakaladığı çıkışta başrolü üstlendi.
Öte yandan Burak Ankaragücü'ne karşı oynadığı son 3 karşılaşmada 5 kez rakip kaleciyi mağlup etmeyi başardı.
CEZADAN UCUZ YIRTTI
Burak Yılmaz'ın müdahalesi sonrası yerde kalan Kulusic'in burnunda kanama meydana gelirken, hakem Halil Umut Meler, golcü futbolcuyu sadece uyarmakla yetindi. Üç sarı kartı bulunan Burak'a kart çıkmayınca Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
(Sabah)
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