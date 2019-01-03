Burak Yılmaz ev baktı
BEŞİKTAŞ ile anlaşan ve bugün ara transfer döneminin başlamasının ardından imza atması beklenen Burak Yılmaz dün İstanbul’a gelerek ev baktı.
BEŞİKTAŞ ile anlaşan ve bugün ara transfer döneminin başlamasının ardından imza atması beklenen Burak Yılmaz dün İstanbul’a gelerek ev baktı. Birçok futbolcunun da kiracı olarak oturduğu ve ev sahibi olduğu Acarkent’te ev bakmaya gelen yıldız forvetin yanında Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür de vardı. Burak, Acarkent’te bir kaç ev baktıktan sonra hiçbir açıklama yapmadan Abdülkadir ile birlikte siteden ayrıldı.
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