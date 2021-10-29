Star.com.tr 29 Ekim 2021 Cuma 15:32 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 15:39

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli futbolcu Burak Yılmaz Fransız basınında tartışılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Lille'in Brest ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta 77. dakikada oyundan alınınca hocası Jocelyn Gourvennec'e tepki göstererek doğrudan soyunma odasına giden Burak Yılmaz için, Fransız basınında çarpıcı bir analiz yazıldı.

Le Figaro'da çıkan ve "Burak Yılmaz artık bir 'Kral' değil" başlıklı yazıda, tecrübeli futbolcunun performansı eleştirildi.

"KRAL BURAK FRANSA'DA YENİ BİR KRALLIK BULDU"

Analizde Burak'ın 2020 Yazı'nda Lille'in o dönemki sportif direktörü Luis Campos'un uzun uğraşları sonucunda Fransız takımının kadrosuna katıldığı hatırlatılırken, geçen sezonki performansından övgüyle bahsedilerek şu sözler kullanıldı:

"Ülkesinden gerçek bir yıldız olan 'Kral Burak' Fransa'da yeni bir krallık buldu. Ligue 1'de yeteneğini çabucak gösterdi ve PSG, Monaco ve Lyon'a karşı çılgınca bir yarıştan sonra Lille'in Fransa Ligi Şampiyonluğunu kazanmasında etkili oldu. Genellikle maç skorunu belirleyici olan 16 gol attı ve 5 asist yaptı. Rakamlar yalan söylemez!"

"LILLE'İN ŞAMPİYONLUĞUNA DAMGA VURDU"

36 yaşındaki futbolcunun Lille'e katkısının sadece olumlu istatistiklerden ibaret olmadığının belirtildiği yazıda, "Türk Milli futbolcunun etkisi istatistiklerle sınırlı kalmadı. İnanılmaz hareketli, azimli ve dirençli olması takım arkadaşlarına da yansıdı. Bu durum onu rakipleri için sürekli bir tehdit haline getirdi. Geçen sezonun sonunda 'En İyi Oyuncu' unvanın Kylian Mbappe'ye kaptırsa da Lille'in şampiyonluğuna damgasını vurdu" ifadelerine yer verildi.

"KRAL BURAK ARTIK O KADAR DA ETKİLİ DEĞİL"

Analizin eleştiri bölümünde ise geçen sezonki başarının ardından Burak Yılmaz'ın bu sezon eski kadar etkili olamadığı vurgulanarak, "Sorun şu ki 'Kral Burak' artık o kadar da etkili değil. Lille sezon öncesi çok hareketliydi. Teknik direktör Christophe Galtier ayrıldı ve yerine Jocelyn Gourvennec geldi. Mike Maignan ve Boubakary Soumare gibi önemli futbolcular takımdan ayrıldı. Lille'in dengesini bozan o kadar çok değişiklik oldu ki, bu durum Burak Yılmaz'ın performansını da etkiledi. Burak'ın etkisi büyük ölçüde azaldı ve tüm müsabakalarda çıktığı 12 maçta 3 gol, 3 asist yaptı. Bu rakamlar 2020-21 sezonundakilerden çok uzak istatistikler." yorumu yapıldı.

"SALTANATININ BİTMEDİĞİNİ GÖSTERMESİ İÇİN BİR FIRSAT MAÇI"

Teknik direktör Gourvennec'in, Burak Yılmaz'ın performansındaki düşüklüğü 3-4 günde bir maç oynamasına bağladığının hatırlatıldığı yazıda, Ligue 1'in 12. haftasında bu akşam oynanacak olan PSG - Lille maçının 'Kral Burak'ın saltanatının henüz bitmediğini göstermesi açısından önemli bir fırsat olduğu dile getirildi.