22 Ağustos 2025 Cuma
  • Burak Yılmaz Gaziantep FK'da ilk sınavına çıkıyor
Spor

Burak Yılmaz Gaziantep FK'da ilk sınavına çıkıyor

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz da takımıyla ilk sınavına çıkacak.

22 Ağustos 2025 Cuma 11:47
Burak Yılmaz Gaziantep FK'da ilk sınavına çıkıyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gaziantep ekibinin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz takımıyla birlikte ilk resmi maçına çıkacak.

Yeni transferler Nazım Sangare ve Luis Perez, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için hocasından şans bekleyecek.

BEŞİNCİ RANDEVU

Gaziantep FK, daha önce evinde iki kez misafir ettiği Ankara temsilcisine puan vermedi.

Kırmızı-siyahlılar, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakibini 4-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Güneydoğu temsilcisi, Ankara'ya konuk olduğu maçların ilkinde 1-0 mağlup oldu, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak rakibinden puan aldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Gaziantep ekibi, kalesinde 4 gol gördü.

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

