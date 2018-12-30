Burak Yılmaz imzaya kaldı

BURAK Yılmaz 10 yıl sonra yeniden Beşiktaş’a dönü- yor. Sezon ortasında kadro dışı kalan ve Trabzonspor ile yollarını ayıran golcü futbolcunun 2 milyon 100 bin euroluk alacağını bırakarak, bonservis bedelini alacağı ve Beşiktaş’a bedelsiz olarak geleceği öğrenildi. Burak, 2.5 yıllık imza atacağı Kartal’da ise senelik 2.5 milyon euro kazanacak.

KAMPA YETİŞTİRİLECEK

Trabzon ile tüm bağlarını koparan ve son olarak arabasını da bir çekici ile İstanbul’a getirten Burak Yılmaz’ın ara transfer dö- neminin başlamasını beklediği ve imzayı attıktan sonra takımın Antalya’da yapacağı hazırlık kampına katılacağı ifade edildi. Burak Yılmaz, 2006-08 yılları arasında Siyah-Beyazlı takımın formasını giymişti.

AĞAOĞLU’NDAN MESAJ

Bordo-Mavili kulüp borcunun yanı sıra 1.5 yıllık alacağı olan 5 milyon 325 bin euroyu da ödemekten kurtulacak ve toplamda 3 milyon 425 bin euro kâra geçecek. Öte yandan Trabzonspor Baş- kanı Ahmet Ağaoğlu, İnstagram hesabından “Kaybetmeyi istemediğin şey için savaşmıyorsan, kaybettiğin zaman ağlama” açıklaması ile Burak’a mesaj yolladı.