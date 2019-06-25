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Burak Yılmaz İtalya hayalinden vazgeçmiyor

Şu sıralar adı sık sık Lecce ile anılan ve transfer konusunda telefonlarını bile kapalı tutan Burak Yılmaz’ın Serie A ekibine gitmek istediği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ LECCE'NİN TEKLİFİNİ YÜKSELTMESİNİ İSTİYOR
 
Süper Lig’in en iyi golcülerinden biri olan Burak Yılmaz için Türkiye’ye gelen Lecce, Beşiktaş’la masaya otururken, İtalyan yöneticilerin Başkan Fikret Orman’ın son kararını vermesini beklediği ifade edildi. Ekonomik açıdan şu anda kötü günler geçiren siyah beyazlı kulübün Burak konusunda Lecce’nin önerdiği teklifi biraz daha yukarı çekmelerini isterken Orman’ın geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcuyla bir araya geldiği ve transfer konusunu masaya yatırdığı belirtildi.
 
"İTALYA'DA OYNAMAK HAYALİM"
 
Lecce’ye giderek İtalya hayallerini gerçekleştirmek istediğini Fikret Orman’a ileten Burak Yılmaz’ın verilecek son kararı beklediği öğrenilirken, milli futbolcunun ‘Başkanım derdim para değil, öyle bir şey olsaydı Çin’den dönmezdim, İtalya’da top oynamak istiyorum hayallerimde bu var ama yine de son karar sizin’ dediği bildirildi.
 
 

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