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Spor

Burak Yılmaz İtalya'ya transfer için mi gitti?

Beşiktaş’ın forveti Burak Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen, tecrübeli golcünün İtalya’ya gitmesiyle ilgili konuştu.

03.01.2020  15:34 - Güncelleme: 03.01.2020  15:34

Futbolcusunun İtalya’ya tatil için gittiğini söyleyen Ergezen, “Burak'ın sözleşmesini 1 buçuk, artı 1 yıl olarak yapmıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Burak İtalya'ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Fiorentina, Lazio ya da diğer İtalyan takımlarıyla bu süreçte Burak adına bağlantımız olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek" dedi.

Dorukhan Toköz sahalara ne zaman dönecek?

Necdet Ergezen sakatlığı büyük ölçüde geçen Dorukhan Toköz'ün, 7 Şubat'ta takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.

Abdülkadir Ömür takıma ne zaman katılacak?

Ayrıca Ergezen, temsilciliğini üstlendiği bir diğer futbolcu, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün ise 3 Mart'ta takıma katılacağını ifade etti.

(Ajansspor)

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