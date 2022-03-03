Burak Yılmaz kararını verdi! İstanbul'a dönüyor

Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Burak Yılmaz, kariyeri adına kararını verdi.
Burak Yılmaz'ın maçında yumruklar konuştu!
Burak Yılmaz, şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek.
Burak Yılmaz'ı bekleyen büyük tehlike! Ben Arfa gelince...
Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor.
Hocasından ilginç Burak Yılmaz taktiği! "Onunla tartışmak için..."
Geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş
ile anılan Burak Yılmaz için VavaCars Fatih Karagümrük
ihtimali de konuşuluyor.