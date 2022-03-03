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Spor

Burak Yılmaz kararını verdi! İstanbul'a dönüyor

Burak Yılmaz, sezon sonunda Lille ile yollarını ayıracak ve Süper Lig'de mücadele eden İstanbul takımlarından birisinde forma giyecek.

Akşam3 Mart 2022 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 13:03
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Lille ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Burak Yılmaz, kariyeri adına kararını verdi.

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Burak Yılmaz, şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Akşam'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek.

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Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor.

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Geçtiğimiz haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz için VavaCars Fatih Karagümrük ihtimali de konuşuluyor.

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