Star.com.tr 27 Ocak 2022 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:42

Burak Yılmaz Fransa'da gündem olmaya devam ediyor... Ligue 1'de 9 haftadır maç kaybetmeyen Lille, Brest deplasmanında 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Maçta 76 dakika sahada kalan Burak Yılmaz oyundan alınırken çok sinirlenmiş ve sert tepkiler göstermişti. Milli futbolcu hakkında Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec özel açıklamalarda bulundu...

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"BURAK YILMAZ, NE İSTİYORSUN?"

Jocelyn Gourvennec Fransa basınından RMC'ye yaptığı açıklamalarda Burak Yılmaz için şu sözleri söyledi:

"Asla sıcak tepki vermemelisin... Bu davranışlar bir hayal kırıklığı! Ne istiyorsun? Kuzularla rekabet etmiyoruz. Tüm maç boyunca hücum savunması yaptık. 94. dakikada penaltı atışına kadar hata yapmadık. Çok zorladık, kenarlarda oynadık ama etkisizdik, tamamen etkisizdik. Burak Yılmaz kariyeri boyunca hep böyleydi. Her zaman yaptığımız gibi konuşacağız."

LİLLE İSPANYA'DA KAMPA GİRDİ

Öte yandan Lille, 26 Ocak Çarşamba günü İspanya'da 4 günlük kampa girdi. Mastiff'ler önümüzdeki ay PSG, Montpellier, Metz, Chelsea ve Lyon ile karşılaşacağından, şubat ayındaki yoğun programdan önce tempo kazanmak hedefinde.