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Spor

Burak Yılmaz Lille'de ilk maçına çıktı

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz yeni takımında ilk maçına çıktı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:49 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:49
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Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk mücadelesine AZ Alkmaar karşısında oynanan hazırlık maçında çıktı. AZ Alkmaar, mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. 

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Lille, 58. dakikada Jeremy Pied ile öne geçti. AZ Alkmaar, 73. dakikada Yukinari Sugawara ve 84. dakikada THomas Ouwejan'ın golleriyle mücadeleyi galip kapattı.

Burak Yılmaz, maçın ilk yarısında 45 dakika forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Yusuf Yazıcı ise son 25 dakika oyuna dahil oldu.

Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

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