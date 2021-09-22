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Spor

Burak Yılmaz Lille'i galibiyete taşıdı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille'in sahasında Reims'i 2-1 mağlup ettiği maçta Burak Yılmaz yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 23:36 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:36
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Reims'i 2-1 mağlup ederek, bu sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Ligue 1'in 7. haftasında Lille'in Reims'i ağırladığı karşılaşmada, David'in 31. dakikada ve Andre'nin 43. dakikada attığı gollerle ev sahibi takım 2-0 öne geçti.

Reims, 74. dakikada Flips'in penaltiyi gole çevirmesiyle fark 1'e indi. Maçta başka gol olmadı ve Lille sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sezonun ikinci galibiyetini alan Lille, puanını 8'e yükseltti. Reims ise 7 puanda kaldı.

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