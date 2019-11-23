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Burak Yılmaz maç sonu patladı!

Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, Konyaspor deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Takımına 3 puanı getiren golü atan Burak, 'Ben Beşiktaşlı olduğumu diğer takımlarda da söyledim. Daha tam olarak birbirimize alışamadık. Bunda kimseyi suçlamıyorum. Zamanımız var' diye konuştu.

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Golcü futbolcu, "Bizim için bıçak sırtı bir maçtı. Rakiplerimizden biri dün kaybetti. Bugün kazanıp onların üstüne çıkmak istiyorduk. Bunun bilinciyle oynadık. Karşı takım iyi bir ekip. Bugün kazanmak çok önemliydi. Hedefimize biraz olsun ulaşmak istiyorduk. Genel olarak performansımıza gelirsek, bir şeyleri oturtamadık. Daha tam olarak birbirimize alışamadık. Oynadığımız oyuna alışamadık. Bunda kimseyi suçlamıyorum. Mutluyuz. Pazartesi günü Kayserispor maçımız var. Zamanımız da var. Çok güzel bir ortam var" dedi.

‘BEN DE İNSANIM’

Öte yandan Burak Yılmaz, "Ben de insanım. Duygularım var. Bu takımın kaptanıyım. Sahaya en önde çıkan oyuncuyum. Dik durmak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Bunu diğer takımlarda da söyledim. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Biraz daha sağduyu isteyebilirim ama hepsinin başımın üstünde yeri var" diyerek sözlerini noktaladı.

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