Burak Yılmaz milli formayla bir ilki başardı! Tam 57 yıl sonra...

Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e konuk olduğu maçta attığı golle tarihe geçti. Skoru 2-1'e getiren golü atan Burak Yılmaz, 1965'ten sonra ilk kez Portekiz'e gol atan Türk futbolcu olmayı başardı.

BURAK YILMAZ'DAN TARİHİ GOL

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e konuk oldu. Maçta 2-0 geriye düşen Milli Takım'da 65. dakikada gol atan Burak Yılmaz, 1965'ten bu yana ilk kez Portekiz'e gol atmayı başaran Türk futbolcu oldu.

Öte yandan Opta verilerine göre; Portekiz filelerini havalandıran Burak Yılmaz, 2006 elemelerinden bu yana Türkiye formasıyla Dünya Kupası eleme aşamasında altı gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ'IN MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım formasıyla ilk maçına 2006'da çıkan Burak Yılmaz, milli formayla toplam 76 resmi maça çıkarken 30 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.