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Burak Yılmaz, Olcay Şahan Onur Kıvrak'a yeni sözleşme

TRABZONSPOR Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu; Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak ve Olcay Şahan’la yeni bir sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

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TRABZONSPOR Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, döviz kurunun sabitlenmesi sebebiyle Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak ve Olcay Şahan’la yeni bir sözleşme imzalayacaklarını söyledi. Bordo-Mavili yönetici, “Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, oyuncularla görüştü. Belki de Türkiye’de ilk kulüp olarak mutabakata vardı. Yeni sözleşmeler bu hafta içinde yapılacak. Trabzon’un kurtuluşu geri dönüşümsüz kaynak bulmaktan geçiyor. Ekonomik olarak huzura kavuşmadan sportif başarı yakalamamız mümkün değil” diye konuştu

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