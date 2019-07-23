Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan tecrübeli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Burak Yılmaz'ın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.