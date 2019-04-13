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Burak Yılmaz: Şampiyonluğu kovalayacağız

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atan Burak Yılmaz, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Can Bartu için mesajını yollayan golcü oyuncu, "Fenerbahçe camiasının ve futbol camiasının başı sağolsun. Efsane olarak adlandırılan bir büyüğümüz rahmetli oldu. İnşallah biz de onlar gibi olamasak bile bu dünyadan gidince onlar gibi anılırız" ifadelerini kullandı.

Kalan maçlarını kazanmayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Başakşehir'in neden lider olduğunu bugün bir kez daha gördük. Sahada bizi çok yordular. Gol atmak güzel ama bugün ekstra bir moral oldu. Kazandık, mutluyuz. Ligde ne olacağını bilmiyoruz ama her maçı kazanmak zorundayız. Matematiksel olarak şansımız bitmediği sürece şampiyonluğu kovalayacağız. Yarın ki maç da çok önemli" dedi.

Hafta içinde aldığı acı haberi paylaşan Burak Yılmaz, "Bu hafta benim için de acı bir hafta oldu, anneannemi kaybettim. Yarın annemin yanına gideceğim. Acısını ne kadar hafifletir bilmem ama golümü ona armağan ediyorum" diye konuştu.

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