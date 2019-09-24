Burak Yılmaz siftah yaptı
Beşiktaş’ın golcüsü sakatlığını atlattıktan sonra bu kez ilk kez resmi bir maçta Siyah-Beyazlı takımda yer aldı. 128 gün sonra dönen Burak ilk golünü de attı.
- Star Spor
VE Kartal’da Burak Yılmaz takıma döndü. Sezon sonunda ameliyat olan, iyileştikten sonra Udinese ile yapılan hazırlık maçında yeniden sakatlanan golcü futbolcu, ilk kez dün Başakşehir karşısında şans buldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Güven’i kulübeye çekerek, tecrübeli oyuncuyu sahaşa sürdü. Sakatlık sonrasında, 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde takımını yalnız bırakan, 128 gün sonra resmi bir maçta Beşiktaş formasını giydi. Sahaya kaptan olarak çıkan Burak, mücadelenin henüz 7. dakikasında rakisine yaptığı faul sonrasında hakemden sarı kart gördü.
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