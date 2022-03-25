İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2022 Cuma / 22 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8542
  • EURO
    16,37
  • ALTIN
    932.549
  • BIST100
    2181.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Spor

Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

A Milli Futbol Takımı'nın dün Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, bu sabah ay-yıldızlıların Porto'daki kampından ayrıldı.

IHA25 Mart 2022 Cuma 16:11 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 16:11
ABONE OL

Türkiye'nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Porto'daki kampından ayrıldı.

Burak Yılmaz, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.