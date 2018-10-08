Burak Yılmaz TFF'ye olan başvurusunu geri çekti
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. Tecrübeli forvet TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çekti.
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.
Bordo-mavili kulübün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz'ın TFF'deki başvurusunu bugün itibarıyla geri çektiğini söyledi.
Doğan, "Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtar başvurusunu geri çekti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.