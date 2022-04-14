Burak Yılmaz, Türkiye'ye gelmekten vazgeçti! Kariyerinin teklifini aldı

Lille'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğratan Burak Yılmaz'ın sezon sonunda Fransa'dan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi bu yaz bitecek olan Burak Yılmaz, şimdiden MLS takımlarının ilgisini çekti.

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BURAK YILMAZ'IN FRANSA HİKAYESİ SONA ERİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Burak Yılmaz, Ligue 1 ekibi Lille'deki hikayesi sona eriyor. Takımda 2.76 milyon euro ile en yüksek maaşı alan ikinci oyuncu olan Burak Yılmaz'ın sezon sonunda sözleşmesi eriyor ve yolların ayrılması bekleniyor.

MLS EKİPLERİNİN RADARINDA

Haberlere göre; sezon sonu Lille'den ayrılığına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz şimdiden MLS ekiplerinin ilgisini üzerine çekti. Tecrübeli golcü için yüksek maaşlı tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yılmaz ise gelecek olan tekliflere göre kararını verecek. Oyuncuya Süper Lig'den de ilgi gösteren takımların olduğu ancak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 36 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki tecrübeli golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunurken geçen senenin uzağında bir performans sergiledi.