Burak Yılmaz ve Caner Erkin salonda çalıştı

Siyah-beyazlılar, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik idmanın ardından sahada teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı.

Sahada ısınmanın ardından 2'ye 2 hücum ve savunma çalışan siyah-beyazlılar, yedişer kişilik üç ayrı takım halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenman sonunda Larin, Ljajic ve Güven Yalçın, özel şut çalışması yaptı. İdmana katılmayan Burak Yılmaz ile Caner Erkin, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Beşiktaş, yarın saat 15.00'te Almanya 2. Bundesliga takımlarından Greuther Fürth ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak.

Lucescu, Şenol Güneş ile görüştü

İdmanın son bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da saha kenarından izledi. Lucescu, antrenman bitiminde teknik direktör Şenol Güneş ile sahada bir görüşme yaptı.