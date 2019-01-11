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Burak Yılmaz ve Caner Erkin salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı idmanla sürdürdü.

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Siyah-beyazlılar, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp  yapılan otelin salonunda yarım saatlik idmanın ardından sahada teknik direktör  Şenol Güneş yönetiminde çalıştı.

Sahada ısınmanın ardından 2'ye 2 hücum ve savunma çalışan  siyah-beyazlılar, yedişer kişilik üç ayrı takım halinde yarı sahada çift kale maç  oynadı.

Antrenman sonunda Larin, Ljajic ve Güven Yalçın, özel şut çalışması  yaptı. İdmana katılmayan Burak Yılmaz ile Caner Erkin, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını  sürdürecek. Beşiktaş, yarın saat 15.00'te Almanya 2. Bundesliga takımlarından  Greuther Fürth ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan  ayrılacak.

Lucescu, Şenol Güneş ile görüştü

İdmanın son bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da  saha kenarından izledi. Lucescu, antrenman bitiminde teknik direktör Şenol Güneş ile sahada  bir görüşme yaptı.

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