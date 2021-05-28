28 Mayıs 2021 Cuma 18:59 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 19:02

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan milli yıldızlar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gösterdikleri performansla tüm takdirleri toplamaya devam ediyor. Sezonu zirvede tamamlayan Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa Ligue 1'in resmi sitesinde yayınlanan yılın 11'i oylamasında aday oldular.

Zeki Çelik Lille formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol 2 asistlik performansla dikkat çekerken Lille'in gol yükünü göğüsleyen Burak Yılmaz ise Ligue 1'de 28 maçta; 16 gol, 5 asistlik performansla 11'in en kuvvetli adaylarından.