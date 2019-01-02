Burak Yılmaz yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta merakla beklenen forvet transferi tamamlandı ve Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği yıldız oyuncu, bordo-mavili takımdan alacaklarının büyük kısmından vazgeçti ve Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEK

Burak Yılmaz transferi için öncelikle Trabzonspor ile anlaşma yoluna gitmeye çalışan Beşiktaş, bordo-mavili kulüp ile 900 bin euro bonservis bedeli üzerine anlaşmaya varıldı.

BURAK YILMAZ İLE 1,5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Burak Yılmaz ile görüşen Beşiktaş, oyuncuya yıllık 2,5 milyon euroya karşılık gelen Türk Lirası sözleşmesi üzerine anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 1,5 yıllık bir sözleşme önerirken, gelecek sezon performansına göre 1 yıllık opsiyonu da anlaşmaya dahil etti.

"BURAK ALTERNATİFLER ARASINDA EN KALİTELİSİYDİ"

Burak Yılmaz'ın alternatifler arasında en mantıklısı olduğunu vurgulayan idareci, ''Ara transfer dönemi riskli bir dönem. Elimizde Türkiye'yi, bizi bilen biri var, diğer tarafta da adaptasyon sorunu yaşayacak oyuncular var. Klas olarak baktığımızda hiçbiri Burak'ın üstü de değil. Maddi gerçekler var, maddi gerçeklere göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Elimizde 4 tane seçenek var, Burak alternatifler içinde belki de en kalitelisi." ifadelerini kullanmıştı.