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Spor

Burak Yılmaz yine gururlandırdı! Lille taraftarları...

Lille taraftarları, Burak Yılmaz'ın Lyon'a attığı frikik golünü nisan ayının en iyi golü seçti. Burak Lyon karşısında iki gol bir asistle oynamış ve Lille sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:39 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:45
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Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Türk futbolcu Burak Yılmaz'ın ligin 34. haftasında deplasmanda Lyon'a attığı frikik golü Lille taraftarları tarafından nisan ayının en iyi golü seçildi.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 26 maçta toplam 15 gol 5 asist kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor. Lille ligde 79 puanla zirvede bulunuyor.

Lille'in kalan maçları (79)

St. Etienne

Angers (D)

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