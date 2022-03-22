Burak Yılmaz yine olay oldu! Tartışma çıktı

Burak Yılmaz, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Lille'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. Burak Yılmaz'ın takımda Renato Sanchez'in ardından en yüksek maaşı alan ikinci oyuncu olması Fransa'da gündem oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, bu sezonki başarısız performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Son olarak Fransa basınında yer alan haberlere göre; Burak Yılmaz, Lille'den yıllık olarak 2.76 milyon euro kazanıyor. Bu rakam ülke basınında geniş yer bulurken, tartışma konusu oldu.
İŞTE LİLLE'DE EN EN ÇOK KAZANAN 3 İSİM
Fransız basınındaki haberlere göre Lille'in en çok kazanan 3 ismi ve maaşları ise şöyle:
1. Renato Sanchez: 4 milyon euro
2. Burak Yılmaz: 2.76 milyon euro
3. Jonathan David: 1.95 milyon euro
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Burak Yılmaz'ın Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fransa'da geleceği tartışma konusu olan Burak Yılmaz'ın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.
Burak Yılmaz, Lille'de 34 maçın 27'sinda ilk 11'de yer alırken 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.
Star Gazetesi