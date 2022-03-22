Burak Yılmaz yine olay oldu! Tartışma çıktı

Star Gazetesi 22 Mart 2022 Salı 20:32 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:13

Burak Yılmaz, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Lille'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. Burak Yılmaz'ın takımda Renato Sanchez'in ardından en yüksek maaşı alan ikinci oyuncu olması Fransa'da gündem oldu.

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BURAK YILMAZ'IN MAAŞI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, bu sezonki başarısız performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Son olarak Fransa basınında yer alan haberlere göre; Burak Yılmaz, Lille'den yıllık olarak 2.76 milyon euro kazanıyor. Bu rakam ülke basınında geniş yer bulurken, tartışma konusu oldu.

İŞTE LİLLE'DE EN EN ÇOK KAZANAN 3 İSİM

Fransız basınındaki haberlere göre Lille'in en çok kazanan 3 ismi ve maaşları ise şöyle:

1. Renato Sanchez: 4 milyon euro



2. Burak Yılmaz: 2.76 milyon euro

3. Jonathan David: 1.95 milyon euro

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Burak Yılmaz'ın Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fransa'da geleceği tartışma konusu olan Burak Yılmaz'ın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, Lille'de 34 maçın 27'sinda ilk 11'de yer alırken 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.