Burak Yılmaz'a İtalya'dan sürpriz transfer teklifi
Burak Yılmaz'a Avrupa'dan flaş transfer teklifi geldi.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya Serie A'nın yeni ekibi Lecce transfer teklifinde bulundu. Burak'ın Beşiktaş'tan alacağı olduğu da belirtildi.
Arda transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Yılmaz, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 15 karşılaşmada; 11 gol, 2 asist kaydetti.
33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona eriyor.
(Ajansspor)
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