Star.com.tr 7 Kasım 2021 Pazar 10:03 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 10:03

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'ndeki (Ligue 1) kötü gidişini sürdürüyor. Pierre Mauroy Stadı'nda Angers'i konuk eden Lille sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

27. dakikada Tiago Djalo'nun attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 83. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ilk 11'de başladıkları maçta 90 dakika sahada kaldılar. Yusuf Yazıcı ise 64. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.

"BURAK YILMAZ TÜNELİN SONUNU GÖREMİYOR"

Lille - Angers maçı sonrası Fransız basınında Burak Yılmaz'a yönelik olumsuz eleştiriler adeta tavan yaptı! Angers'in kalecisi Danijel Petkovic'in yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızı olduğu müsabakada, Lille'in golcüsü Burak Yılmaz ise kaçırdığı gollerle tepki topladı. Fransız basınında Burak için "Türk yıldız neredeyse her şeyi kaçırdı" ifadelerine yer verilirken, "Burak Yılmaz tünelin sonunu göremiyor! Lille, Angers ile puanları paylaşırken çok sinir bozucu bir akşam daha geçirdi. Türk Milli futbolcu çok gol kaçırdı, özellikle de uzatma bölümünde kaçırdığı gol büyük bir fırsattı." yorumu yapıldı.

JOSE FONTE'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA SERT TEPKİ

Bu arada 1-1 sona eren maçtan sonra Lille'de futbolcular arasında polemik yaşandı. Lille'in Portekizli stoperi Jose Fonte, maç sonu yaptığı açıklamada takım arkadaşlarının davranışlarından hiç memnun olmadığını söyledi.

"PARA CEZASI VERİLMELİ"

Karşılaşmadan sonra Fransız takımının futbolcuları, taraftarları selamladı ancak birçok oyuncu bu geleneksel maç sonu ritüeline katılmadı. Bu duruma tepki gösteren 37 yaşındaki Fonte, takım arkadaşlarına karşı öfkesini gizlemedi ve taraftara saygı duymayan futbolculara yönelik para ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE TARAFTARI ALKIŞLIYORUZ"

Jose Fonte yaptığı açıklamada "Antrenörümüz taraftarları selamlamak için herkesin sahanın ortasında kalması gerektiğini söyledi. Bazıları ise selam vermeden gitti. Daha önce bu konuyu 20 defa, 100 defa konuştuk. Bu bir gerçek. Para cezası ya da başka bir ceza verilmeli. Biz kazansak da kaybetsek de taraftarımızı alkışlıyoruz. Bu böyle oluyor." ifadelerini kullandı.