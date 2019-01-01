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Burak Yılmaz'da mutlu son

Siyah-Beyazlılar, 2 milyon euroluk alacağına karşılık Trabzonspor’dan bonservisini alan 33 yaşındaki eski yıldızına 3 senelik imza attıracak. Beşiktaş’ın Burak Yılmaz’a yıllık 3 milyon euro ödeyeceği ileri sürüldü.

  • StarSpor
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BURAK Yılmaz Beşiktaş’ta... Cenk Tosun’u 22 milyon euroya Everton’a sattıktan sonra forvet bölgesinde Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek’ten istediği verimi alamayan Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında transferi direkten dönen 33 yaşındaki Trabzonsporlu yıldızın transferinde gecikmeli de olsa mutlu sona ulaştığı ortaya çıktı.

ALACAĞINA KARŞILIK BONSERVİS

Kartal’ın Burak Yılmaz transferini bitirdiğini yıldız futbolcunun babası Fikret Yılmaz açıkladı. Baba Yılmaz, “Oğlum, Beşiktaş’la her konuda anlaşmaya vardı. Burak, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı görüşmede geçmişe yönelik alacağı olan 2 milyon euroyu aşan alacağını bıraktı. Buna karşılık olarak bonservisini aldı. Artık Beşiktaş’ta diyebiliriz. Her iki taraf için de hayırlı olsun” diye konuştu.

TRABZONSPOR’LA İLİŞKİSİNİ KESTİ

Trabzon’daki evini boşaltan Burak Yılmaz’ın son model Jeep’ini de İstanbul’a getirdiği ortaya çıktı. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun birkaç güne kadar Beşiktaş’la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Burak’a senelik 3 milyon euro garanti para ödeneceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli forvete ödeyeceği paranın bir bölümünü Vagner Love’ın satışından karşılamayı planladığı ifade ediliyor.

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