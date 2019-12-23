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Spor

Burak Yılmaz'dan 4. hakeme tepki: Sen gir oyna

Burak Yılmaz derbide oyundan çıkarken 4. hakeme büyük bir tepki gösterdi, maç sonrasında da Cüneyt Çakır'ı hedef gösterdi.

23.12.2019  09:44 - Güncelleme: 23.12.2019  09:47
Fenerbahçe - Beşikaş maçının 85. dakikasında oyundan çıkan Burak Yılmaz derbiye damga vuran bir tepki gösterdi.
 
Oyundan çıkarken, maçın 4. hakeminin yanına giden Burak Yılmaz saha içerisini işaret ederek, "Sen gir oyna, sen gir oyna, hadi gir sen oyna" dedi.
 
Burak Yılmaz'ın 4. hakeme olan tepkisi Fenerbahçe taraftarının ıslıklı tepkisine yol açtı ve bu ıslıkların ardından Abdullah Avcı'ya tepkiler başladı. Fenerbahçe taraftarları Avcı için "Yere yatsana , yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
 
BURAK YILMAZ: CÜNEYT ÇAKIR KONUŞSUN
 
Burak Yılmaz karşılaşmanın sonrasında ise, "Ben değil, Cüneyt Çakır konuyşsun" açıklaması yaptı.  (Sporx)
 

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