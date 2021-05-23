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Spor

Burak Yılmaz'dan bir rekor daha! Nihat Kahveci...

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Nihat Kahveci'den sonra beş büyük ligde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

23 Mayıs 2021 Pazar 23:21 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 23:22
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Fransa Ligue 1'de milli yıldız Burak Yılmaz, Lille'in Angers deplasmanında devreyi 2-0 önde kapattığı maçta 45. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Burak Yılmaz böylelikle Nihat Kahveci'den sonra beş büyük ligde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

Nihat Kahveci 2007/2008 sezonunda Villarreal formasıyla 18 gol atmıştı. Burak Yılmaz ise bu sezon gol sayısını 16'ya çıkardı.

Lille'de başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu Burak Yılmaz, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 16 gol attı ve 5 asist yaptı. Tecrübeli golcü tüm kulvarlarda ise 33 maçta 18 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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