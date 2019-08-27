Burak Yılmaz'dan Gary Medel'e veda sözleri: Her şey için teşekkürler arkadaşım, iyi şanslar Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bologna ile anlaşma sağlayan Gary Medel'e veda etti.