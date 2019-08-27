Burak Yılmaz'dan Gary Medel'e veda sözleri: Her şey için teşekkürler arkadaşım, iyi şanslar
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bologna ile anlaşma sağlayan Gary Medel'e veda etti.
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bologna ile anlaşma sağlayan Gary Medel'e veda etti.
Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkürler arkadaşım. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
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