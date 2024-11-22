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Spor

Burak Yılmaz'dan Inter'e ziyaret

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'i ziyaret etti.

22 Kasım 2024 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'dan Inter'e ziyaret
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Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'e ziyarette bulundu.

Genç teknik adam, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A'nın çok önemli bir yeri vardır. Inter'de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim Inzaghi'nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu. Bu güzel ağırlama için Inter kulübüne, sevgili Inzaghi'ye ve kardeşim Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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