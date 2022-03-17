Burak Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz rekor! Tarihe geçti

17 Mart 2022 Perşembe 00:04 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 00:04

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleşen Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz takımını İngiltere'de 1-0 öne geçiren golü attı. Golcü oyuncu 36 yıl 244 gün ile Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan en yaşlı üçüncü oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ REKOR KIRDI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda oynana Chelsea maçında penaltıdan gol atan Burak Yılmaz takımını öne geçirdi. Yıldız oyuncunun attığı bu gol büyük bir önem taşıyor. 36 yıl 244 gün ile Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan en yaşlı üçüncü oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezona Lille'de kötü başlayan milli futbolcu 33 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Lig'de 4 gol 3 asist yapan golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 3 gole imza attı.