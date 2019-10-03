Beşiktaş'ta bir sakatlık haberi daha

Burak Yılmaz'dan sonra Diaby de kadrodan çıkarıldı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra bir sakatlık şoku daha yaşandı.
Siyah-beyazlılarda dün gece kamp kadrosunda yer alan Diaby'nin gece yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Viral gastroenterit teşhisi koyulan yıldız futbolcuya serum tedavisinin uygulandığı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.