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Spor

Burak Yılmaz'dan sürpriz hamle! Süper Lig'e dönmesi beklenirken...

Burak Yılmaz'ın sezon sonunda Lille'den ayrılarak Süper Lig'e dönmesi bekleniyordu. Ancak golcü futbolcudan sürpriz bir hamle geldi. Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. İşte detaylar...

20 Nisan 2022 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:39
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Burak Yılmaz'dan bir ilk daha. 35 yaşında Fransa Ligi ekiplerinden Lille'e transfer olan ve ilk sezonunda Paris Saint-Germain hegemonyasını yıkıp takımını şampiyonluğa taşıyan yıldız golcünün yeni rotası belli oldu. 37 yaşında yeni bir rekora daha imza atacak olan Burak Yılmaz'ın bu hamlesi Fransa'da ses getirdi.

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BURAK YILMAZ'IN YENİ DURAĞI MLS

Fransa basınındaki haberlere göre; Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Amerikan Futbol Ligi takımlarının radarında olan tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir macera yaşamaya hazır olduğu belirtildi.

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BURAK YILMAZ MLS'E GİDERSE BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRECEK

Burak Yılmaz MLS'e transfer olması durumunda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak.

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BURAK YILMAZ'IN KARNESİ

Bu sezon Lille ile 36 maça çıkan Burak Yılmaz 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koyabildi. Geçen sezon Fransa'da fırtınalar estiren tecrübeli golcünün bu sezonki tutuk performansı eleştirilerden nasibini aldı.

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