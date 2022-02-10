Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Geri dönüyor...

Hürriyet 10 Şubat 2022 Perşembe 16:03 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:05

Beşiktaş'tan transfer olarak gittiği Lille'de Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayarak kariyerinde zirveyi gören Burak Yılmaz yuvası olarak gördüğü siyah beyazlı takıma geri dönmek hedefinde. Beşiktaş kongre üyesi de olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Süper Lig 'de 187 golü bulunurken bu sayıyı 200'e çıkartmayı istiyor.

ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ

Bu sezonu Önder Karaveli ile bitirmek isteyen Beşiktaş'ın gelecek sezon teknik direktörü olarak Şenol Güneş konuşuluyor. Burak Yılmaz'ın da Şenol Güneş'in etkisiyle yeniden Beşiktaş'a dönüş yapacağı düşünülüyor.

Lille'de 60 maçta 24 gol 10 asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz bu sezon ise 27 maça çıkıp 6 gol 5 asistlik bir katkı yaptı.

