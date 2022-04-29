Burak Yılmaz'dan tarihi başarı! 21. yüzyılda öyle bir rekor kırdı ki...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Fransız ekibinde ilk 10 golcü arasına girmeyi başardı. Burak Yılmaz, 194 dakikada 1 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

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BURAK YILMAZ, LİLLE TARİHİNE GEÇTİ

Burak Yılmaz, Fransa'da sergilediği başarılı performansla Lille tarihine geçti. 36 yaşındaki tecrübeli golcü Lille kariyeri boyunca 194 dakikada 1 gol atmayı başararak bu alanda ilk 10'a girdi.

İşte o istatistikler:

OYUNCU MAÇLAR SÜRE GOL DAKİKA

1. Loic Remy 59 2928 21 139

2. Moussa Sow 76 5348 36 149

3. Nicolas DePreville 37 2442 16 153

...

8. Burak Yılmaz 70 4846 25 194

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki tecrübeli golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.