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  • Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler'in kararı sonrası çılgına döndü
Spor

Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler'in kararı sonrası çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile Lille arasında oynanan maçta Halil Umut Meler'i kararı damga vurdu. Lille aleyhine penaltı veren Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden Burak Yılmaz, kararın değişmemesi sonrası adeta çılgına döndü. Burak Yılmaz maçta bir de gol attı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 23:50
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Lille, deplasmanda Salzburg ile karşılaşırken mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar damga vurdu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Salzburg'da Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulunurken, VAR hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı.

Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Salzburg'ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlarak göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

POZİSYONU 3 DAKİKA İZLEDİ

Penaltı kararı sonrası VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Halil Umut Meler, pozisyonu yeniden izledi.

Mete Kalkavan'ın uyarısıyla ekran başına giden hakem Meler'in yaklaşık 3 dakika pozisyonu izlemesi, futbolseverlerin dikkatini çekti.

BURAK'TAN TÜRKÇE İSYAN: HOCAM YAPMA

Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı.

Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e 'Hoca yapma ya' dediği ekranlardan duyulurken, Meler kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

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