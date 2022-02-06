Burak Yılmaz'ı bekleyen büyük tehlike! Hatem Ben Arfa gelince...

Star.com.tr 6 Şubat 2022 Pazar 11:11 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 11:15

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Ligue 1'in 23. haftasında lider Paris Saint Germain'i konuk edecek. Bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak maç öncesi Lille, Burak Yılmaz'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

Hocasından ilginç Burak Yılmaz taktiği! "Onunla tartışmak için..."

BURAK YILMAZ'A ŞİMDİ DE SAKATLIK DARBESİ

Son haftalardaki performansıyla çok eleştirilen Burak Yılmaz, Pierre-Mauroy Stadı'nda bu gece oynanacak kritik PSG maçında taraftarlara kendini affettirme fırsatı bulamayacak. Burak kasığındaki ağrı nedeniyle dünkü antrenmanı tamamlayamadı. Golcü oyuncunun PSG maçında oynaması oldukça zor görünüyor.

HOCASIYLA TARTIŞMIŞTI

Geçen sezonki performansıyla Lille'e şampiyonluğu getiren tecrübeli oyuncu için bu sezon kesinlikle talihsizlikler yılı oluyor. Kaçırdığı goller ve sık sık ofsayta düşmesi nedeniyle eleştirilen Burak Yılmaz, hocası Jocelyn Gourvennec'le de zaman zaman tartışıyor. İki hafta önce oynanan Brest maçında 76. dakikada oyundan alınan Burak, Gourvennec'e tepki göstermiş ve doğrudan soyunma odasına gitmişti.

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BURAK YILMAZ FORMASINI HATEM BEN ARFA'YA KAPTIRACAK

Lille'in Burak Yılmaz'ın yanı sıra bir diğer hücum oyuncusu Isaac Lihadji'nin de sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Gourvennec'in bu iki futbolcunun yokluğunda yeni transfer Hatem Ben Arfa'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Fransız basınında çıkan habere göre; Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya kiralanması sonrasında kadroya katılan ve son oynanan Brest maçında Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Ben Arfa, takıma fayda sağlayabilir. Her ne kadar 8 aydır resmi maça çıkmasa da tecrübeli futbolcunun Brest'e karşı son 15 dakikadaki performansı ve fiziksel durumu yeterli bulundu.

HATEM BEN ARFA HOCASINI VE TAKIM ARKADAŞINI ŞAŞIRTTI

Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec de düzenldiği basın toplantısında Ben Arfa'dan övgüyle bahsederek, "Çok iyi bir atletik kabiliyet gösterdi. Uzun zaman maç yapmamasına rağmen onu iyi bir seviyede görmek güzel bir sürpriz. Bizim için önemli olacak" diye konuştu.

Lille'in tecrübeli orta saha oyuncusu Benjamin Andre de yeni takım arkadaşının form durumunun kendisini şaşırttığını belirterek, "Hatem beni sürpriz bir şekilde şaşırttı. İlk antrenmanından itibaren onu çok keskin buldum. Son 25 metrede eksiğimiz olan o küçücük şeyi bize getirebilir" dedi.

Burak Yılmaz dalga konusu oldu! O kadar çok ofsayta düştü ki... Hem hocasının hem de takım arkadaşlarının övgüsünü alan Hatem Ben Arfa'nın bu akşam eski takımı PSG'ye karşı sahada olması bekleniyor.